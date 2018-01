MST decide manter ocupação de escritório do Itesp Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) decidiram nesta quarta-feira, 28, manter por tempo indeterminado a ocupação do escritório da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema.