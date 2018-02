MST da Base invade 16 fazendas no oeste paulista

SOROCABA - Integrantes do MST da Base, uma dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST) liderada por José Rainha Júnior, iniciou a invasões de fazendas, na madrugada desta sexta-feira,15, nas regiões do Pontal do Paranapanema e Alta Paulista, no oeste do Estado. Foram ocupadas 16 propriedades rurais.

De acordo com informações do movimento, apoiado por sindicatos rurais ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), o ato é em protesto contra o descaso dos governos estadual e federal com a reforma agrária. Em nota, o movimento informou que o objetivo é mostrar que a luta pela terra está viva.

A Polícia Militar confirmou invasões nas cidades de Andradina, Araçatuba, Marabá Paulista e Dracena.