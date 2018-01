MST continua mantendo reféns em fazenda no MS O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), resolveu assumir o protesto na Fazenda Teijin mantendo reféns 28 funcionários da propriedade rural. "Aqui ninguém entra, ninguém" sai, afirmou um dos líderes das 500 famílias ligadas ao movimento, acrescentando que estão revezando a guarda dos acessos ao local, desde 6h de ontem (12), e não têm data para libertar os trabalhadores. A propriedade tem área de 28.500 hectares e está situada nas margens da BR-267, no distrito de Casa Verde, município de Nova Andradina, no leste de Mato Grosso do Sul. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) de Mato Grosso do Sul, não participa mais do bloqueio a partir de hoje, segundo garantiu Adilson Emelli, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Andradina. "Resolvemos acreditar mais uma vez nas providências do Poder Judiciário, a nosso favor. Acreditamos que dentro de no máximo 30 dias tudo será resolvido", disse. Quanto à possibilidade da reintegração de posse do imóvel por parte do proprietário, o sindicalista disse não acreditar nessa hipótese. "Aí sim, vamos brigar muito, e feio", ameaçou. Ele explicou que a Fetagri está com 600 famílias dentro da fazenda, todas em suas moradias, há dois meses. "O nosso pessoal produz mais de sete mil litros de leite por dia. Temos mais ou menos sete mil vacas produzindo. Não temos lavouras nem hortas, porque estamos apenas há dois meses atuando como assentados", concluiu. Para o MST, não existe nada resolvido. Líderes que não querem ser identificados, explicam que a questão da Fazenda Teijin está confusa desde o início. "Tudo começou quando a fazenda foi considerada improdutiva pelos técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). De lá para cá, a Justiça deu emissão de posse do imóvel ao Incra duas vezes e cancelou as duas. Foram expedidas dez liminares, entre os apelos do Incra e do proprietário", explicou um membro do MST. No dia 6 deste mês, o Tribunal Regional Federal da 3ª. Região em São Paulo julgou mais um apelo do Grupo Agropecuário Teijin, e expediu liminar suspendendo a demarcação dos terrenos na fazenda e os efeitos da desapropriação feita pelo Incra. A decisão foi criticada tanto pelo MST quanto pela Fetagri que têm 1.067 famílias a espera de assentamento na Teijin. Além dos reféns, o MST continua mantendo cerca de 10 mil bovinos fechados em um cercado de 100 hectares, sem água e alimentação. Também estão juntando pedras, troncos de árvores e pneus velhos para bloquear a partir da próxima semana, a BR-267, informou a Polícia Rodoviária Federal através da Assessoria de Comunicação Social, que mantém plantão no local. Procuradores do Incra, estão em São Paulo tentando resolver a questão na Justiça Federal.