MST contabiliza 80 invasões durante 'abril vermelho'

A mobilização, que já envolveu 20 mil militantes em todo o País, teve sequência hoje em São Paulo com a invasão do escritório regional do Incra em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, oeste paulista.

De acordo com Ricardo Barbosa, da direção estadual, o movimento protesta contra a falta de assistência aos assentados na região e quer a retomada na destinação de terras para a reforma agrária. Os 100 militantes continuavam no prédio no final da tarde de hoje. "Não temos data para sair", disse o líder.

Entre as reivindicações estão a recomposição do orçamento para reforma agrária e renegociação das dívidas dos assentados. O MST mantém desde a última sexta-feira a ocupação da fazenda São Domingos, em Sandovalina. Outras 12 fazendas da região foram ocupadas pelos grupos ligados ao dissidente do MST José Rainha Júnior. Em carta enviada ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o líder denunciou a ação de milícias armadas pelos fazendeiros no Pontal.