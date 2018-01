MST busca saída política para invasão de fazenda A direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) está em Brasília tentando uma saída política para as 1.057 famílias que invadiram que ocupam há dois meses a Fazenda Teijin, em Nova Andradina, leste de Mato Grosso do Sul. Os sem-terra não cumpriram a promessa de soltar na rodovia BR-267 as 10 mil cabeças de gado da fazenda. Nesta segunda-feira foi mais um dia de espera e tensão entre os sem-terra, que aguardam uma decisão sobre a ordem de despejo determinada pelo juiz federal Jairo da Silva Pinto, de Dourados (MS). "Se o despejo não acontecer, não perderemos nossos lotes já definidos pelo Incra, como projeto de assentamento", disse um dos dirigentes da manifestação que dura dez dias consecutivos. "Tive um despacho com os juízes da Justiça Federal em Dourados. Disseram que estavam tomando as providências cabíveis, porém não puderam decidir o problema. A partir de amanhã, poderemos saber o encaminhamento da questão", disse o advogado do Grupo Agropecuário Teijin, Rubens Antonangêles. Os advogados do fazendeiro, procuraram atuar em todas as frentes possíveis para concluir o processo de desapropriação da fazenda. Chegaram inclusive a marcar encontro com dirigentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para explicar a situação da demanda judicial iniciada em 2001, quando a fazenda foi desapropriada. Enfrentamento Para eles, a única saída dos sem-terra é um mandado de segurança, que deve ser decidido pelo Tribunal Regional Federal com sede em São Paulo, que no último dia 6, suspendeu os efeitos do decreto de desapropriação da área. Do lado dos sem-terra são quatro frentes de "enfrentamento" contra o despejo, uma em cada porteira da fazenda. Os manifestantes estão armados com ferramentas agrícolas. Está proibida a entrada de pessoas que não sejam sem-terra na fazenda, e todo o trabalho dos empregados da Teijin está paralisado. Patrulhas percorrem os pontos vulneráveis, para evitar "invasão de estranhos ao movimento", afirmam. A ausência de resposta sobre o quadro todo, deixou o ambiente mais tenso. O número de sem-terra no local está aumentando, com a chegada de acampados na região.