MST bloqueia rodovias pernambucanas O MST interditou na manhã desta quinta-feira, 14, pelo menos cinco pontos de rodovias pernambucanas nos municípios de Escada e São Lourenço, na zona da mata, São Caetano, Garanhuns e Caruaru, no agreste, e iniciaram uma manifestação em frente ao Fórum Ibimirin, no sertão. Não há previsão de desbloqueio das rodovias (BR-101, 408 e 232, e a PE-423). De acordo com o dirigente do MST, Alexandre Conceição, as ações integram a jornada nacional pela reforma agrária contra a morosidade do Incra e, no caso de Pernambuco, contra "a criminalização do movimento pela Justiça". O líder Jaime Amorim continua em Roraima, de acordo com Conceição, e teve prisão preventiva decretada. Na quarta, o MST entrou com pedido de habeas-corpus no STJ.