MST bloqueia rodovia em Mato Grosso

Cerca de 700 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloquearam a Rodovia federal BR-163, em Sorriso, Mato Grosso, na manhã desta segunda-feira, 16, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os manifestantes interditaram a rodovia na altura do km 761 para reivindicar promessas não cumpridas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), segundo a PRF.

Apenas veículos de emergência, como ambulâncias, estão sendo liberados e passando pelo bloqueio, informa a PRF. Não há previsão para liberação da rodovia.

Neste mês, o MST tem intensificado suas ações como parte do chamado "abril vermelho", período em que o grupo relembra a morte dos 19 sem-terra no interior do Pará no dia 17 de abril de 1996, no episódio que ficou conhecido como massacre de Eldorado de Carajás.