MST bloqueia Rodovia BR-101 em Japaratuba-SE Cerca de cem manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram nesta manhã o trecho do quilômetro 46 da Rodovia BR-101, em Japaratuba (SE). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estão armados com foices e facões, bloquearam a rodovia com madeira e pedras e promoveram a queima de pneus.