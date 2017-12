MST bloqueia quatro rodovias em MS para pressionar Incra O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), mobilizou nesta quarta-feira quase 3 mil trabalhadores rurais e bloqueou quatro rodovias em Mato Grosso do Sul. Duas delas, a BR-163 e a BR-487 na região de Eldorado, extremo sul do Estado, e as outras, MS-060 e MS-162, no leste, entre Campo Grande e Sidrolândia, saídas para São Paulo. Segundo os líderes das manifestações, as ações de protestos serão ampliadas durante esta semana, quando pretendem ocupar a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Campo Grande, além de aumentar o número de bloqueios em rodovias federais e estaduais no MS. Eles alegam que o MST possui quase 30 mil pessoas vivendo acampadas em barracas de lona plásticas no Estado, aguardando assentamento do Incra, inclusive dentro de fazendas que já foram compradas ou desapropriadas pelo órgão no Estado. A superintendência do Incra no MS, informou que está fazendo o máximo possível para resolver a situação, acrescentando que já tem espaço para assentar pelo menos 6 mil famílias, que serão selecionadas este ano. Também está negociando a compra de 11 novas áreas.