MST bloqueia estradas por 21 minutos no RS O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) bloqueou pelo menos sete estradas do Rio Grande do Sul para lembrar os mortos do massacre de Eldorado de Carajás nesta terça-feira. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, os manifestantes ocuparam uma praça de pedágio a bloquearam a passagem de veículos. Em Ronda Alta, Trindade do Sul e São Luiz Gonzaga, no noroeste, e Piratini, Candiota e Hulha Negra, no sul, os sem-terra ficaram na pista de rodovias. Todos os protestos tiveram a duração de 21 minutos, para lembrar os 21 sem-terra mortos no massacre de Eldorado de Carajás (PA), há 16 anos.