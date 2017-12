MST bloqueia estrada durante quatro horas em Pernambuco Integrantes de assentamentos e acampamentos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) na região agreste, bloquearam nesta segunda-feira, por cerca de quatro horas, a BR-232 no quilômetro 76, no município de Gravatá. A Polícia Rodoviária Federal registrou três quilômetros de congestionamento no sentido Recife/interior. Os manifestantes encerraram o bloqueio depois de negociarem um encontro na sede do Incra. O objetivo, de acordo com a assessoria de comunicação do movimento, é o de pressionar o governo federal a agilizar o processo de reforma agrária no Estado. Desde o início de março, o MST realizou 28 ocupações de terraS em Pernambuco, além de ações de protesto que incluíram protesto de mulheres camponesas contra produtos transgênicos e ato contra o agronegócio na fazenda Avestruz Master. O "2006 vermelho" anunciado pelo líder estadual do MST, Jaime Amorim, no início de março, deve registrar novas mobilizações até o dia 17, aniversário do chamado Massacre de Carajás, quando 19 agricultores foram executados no Pará.