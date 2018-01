MST bloqueia BR-316 no Piauí O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloqueou a BR-316, que liga Teresina ao Sul do Estado do Piauí, provocando engarrafamento de um quilômetro para ambos os sentidos da pista. Cerca de 180 famílias fizeram a barricada impedindo a passagem de carros, ônibus e caminhões. O MST reivindica infra-estrutura para os três assentamentos que existem na região. Segundo os sem-terra, nem mesmo o programa Luz para Todos chegou a estas famílias. Revoltados, eles disseram que só liberariam a pista quando fossem atendidas as reivindicações.