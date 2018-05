MST anuncia quatro ocupações no interior do RS O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupou quatro propriedades rurais no interior do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 29, para pressionar o governo a acelerar o assentamento de famílias acampadas. As ações são parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que relembra os 21 trabalhadores rurais assassinados no massacre de Eldorado do Carajás (PA) e neste ano concentra agenda no período de 28 de abril a 10 de maio.