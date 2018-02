MST abandona região de fazenda invadida, diz polícia

"Observamos que muitos já não estão nos assentamentos para onde seguiram após a desocupação da fazenda", disse o delegado Jader Biazon. Ele preside o inquérito aberto para apurar a depredação da fazenda.

O carro com um grupo de sem-terra quebrou numa estrada vicinal perto de Iaras. Eram militantes que estavam na invasão e seguiam para a região de Itapeva. Parte do grupo tomou um ônibus para seguir viagem. Ontem, foram identificados mais cinco sem-terra que participaram da invasão - o total de pessoas identificadas subiu para 11.

"Não significa dizer que todos serão indiciados", disse Biazon. "Vamos apurar a participação de cada um." Para isso, ele aguarda os laudos da perícia feita pela Polícia Técnica na fazenda. Biazon utiliza imagens divulgadas pela imprensa para chegar a novos envolvidos. Pelo menos 350 pessoas participaram da invasão.

Um colono da fazenda procurou a polícia ontem para denunciar o furto de peças e acessórios do seu automóvel, que tinha ficado em poder dos invasores. Ele só percebeu o furto ao ligar o carro. A Cutrale deve encerrar hoje o levantamento dos prejuízos que devem passar de R$ 3 milhões.

O número de pés de laranja destruídos chega a 12 mil. O prefeito de Borebi, Antonio Carlos Vaca (PSDB), reclama do aumento nos gastos com água, transporte e atendimento de saúde com a chegada dos sem-terra. A cidade tem 2,5 mil habitantes. Ele se reúne terça-feira com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para pedir ajuda.