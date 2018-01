MSC Armonia chega a Buenos Aires com 7 tripulantes doentes, diz Clarín

São Paulo, 22 - O navio MSC Armonia, que partiu do Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, no último sábado, 18, para um cruzeiro de nove noites para Buenos Aires, na Argentina, passando por Montevidéu, no Uruguai, desembarcou na manhã desta quarta-feira, 22, na capital portenha.

Segundo informações do jornal Clarín, o navio já registrou 18 casos de influenza B entre os tripulantes e passageiros. Um deles, a garçonete Fabiana dos Santos Pasquareli, de 30 anos, que morreu na noite da última sexta-feira, 17, no Hospital Ana Costa, em Santos.

O navio, segundo o periódico, estará sujeito à inspeção pelo Ministério da Saúde por conta de riscos de contágio. O próprio ministro da saúde, Julio Manzur, estava encabeçando uma delegação com técnicos da vigilância sanitária do país para confirmar a informação de que outros tripulantes doentes estariam à bordo.

Segundo o jornal, em Montevidéu, a primeira parada do cruzeiro, sete membros da tripulação tiveram que receber atendimento médico e ficaram internados na cidade, com sintomas da gripe semelhantes aos apresentados por Fabiana. Eles tiveram alta ontem à tarde.

Os tripulantes do navio de cruzeiros MSC Armonia que continuam a bordo pretendem procurar o Consulado do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, na manhã de hoje, de acordo com informações publicadas no jornal A Tribuna. A intenção é pedir ajuda, pois subiu para 22 o número de funcionários doentes.

De acordo com a MCS Cruzeiros, apenas cinco tripulantes desembarcaram em Montevidéu com sintomas de gripe e foram atendidos em um hospital da cidade, retornando para o navio após atendimento médico.

Dez pessoas, entre três passageiros e sete tripulantes, foram internados no último sábado, no Hospital Ana Costa, em Santos, com sintomas respiratórios agudos, como gripe, tosse e febre. Todos já receberam alta.