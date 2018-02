MS poderá ter 40 mil famílias acampadas, prevê MST

Conhecidos também como "brasiguaios", esses brasileiros estariam abandonando as terras do país vizinho em decorrência de perseguições e até de ameaças de morte, segundo o líder do MST. "Grupos mercenários, servidores de grandes fazendeiros, fortemente armados, chegam quebrando tudo. Quem não foge fica com a moradia, sem um palmo para plantar, olhando os invasores transformar tudo em lavouras de soja", disse Bruneti.

Ainda de acordo com o seu relato, representantes do MST assistiram a cenas de violência contra brasileiros em diversas regiões do País. O lugar considerado mais crítico fica na região de Santa Rita, próxima à fronteira com o Estado do Paraná. De acordo com ele, a violência atinge principalmente pequenos e médios produtores. Bruneti também disse que as terras, depois de desocupadas, são arrendadas por paraguaios a grandes produtores, muitos deles brasileiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.