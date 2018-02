MPs pedem apuração sobre ataques na web contra Aécio

A representação apresentada ao MP de São Paulo é referente ao episódio em que funcionários da Prefeitura de Guarulhos que teriam utilizado a estrutura da instituição para criar páginas na internet com ofensas contra o tucano. No último dia 27, a servidora Nataly Galdino Diniz foi demitida da prefeitura por supostamente ter participado da ações. No despacho do processo, o procurador Geral de Justiça, Márcio Elias Rosa, determina que o caso seja apurado. "Encaminhe-se à Promotoria de Justiça Criminal de Guarulhos para investigação", diz parte do despacho do procurador.

Por sua vez, a representação apresentada ao MP do Rio de Janeiro é referente ao episódio em que ataques feitos também nas redes sociais contra o senador partiriam de um de computadores da estatal Eletrobras. "Encaminhe-se o presente expediente à Vigésima Sexta Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Primeira Central de Inquéritos, tendo em vista a natureza das infrações noticiada", determina o procurador Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira.

"A partir do momento que o Ministério Público acolhe a denúncia, ele reconhece como correta a imputação de fatos criminosos contra aqueles que difamaram, caluniaram e injuriaram o Aécio. Se não tivessem procedência, o caminho seria o arquivamento. Ambos ao contrário, instauraram o procedimento investigatório e chamaram para si as investigações tal a pertinência da representação que reformulamos", afirmou o coordenador jurídico da campanha presidencial do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP). O MPRJ recebeu representação do senador Aécio Neves e está realizando diligências, que incluem o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foi decretado sigilo porque as diligências estão em andamento.