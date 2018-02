MPost, de Marta Suplicy, estréia na web

A ex-ministra Marta Suplicy (PT) aderiu oficialmente nesta segunda-feira, 19, na onda de ingresso dos políticos na internet. Dizendo querer ir além de um simples blog ou de redes sociais como o Twitter, a petista lançou um portal na web que classifica como um "empreendimento empresarial".

A petista diz que será candidata em 2010, mais ainda não definiu a que cargo. Entretanto, ela afirma que o portal não foi pensado apenas na eleição. "Vi que precisava me comunicar mais", disse na semana passada ao Estado.

O projeto leva o nome de MPost e foi inspirado no Huffington Post, criado nos Estados Unidos, por Arianna Huffington. O site norte-americano nasceu como um blog, mas se transformou progressivamente em portal de notícias, com colunas, conteúdo multimídia e blogs. Marta não revela o investimento no projeto, mas não rejeita o rótulo de "empresária da comunicação". Considerou a possibilidade de criar receita com o portal e afirmou que planeja, por exemplo, atrair anunciantes.

Suas posições, explicou Marta, serão manifestadas "com cuidado", em espaços opinativos. "Claro que tenho posições, mas todos os jornais têm posições", disse ela, lembrando que não tratará apenas de política. Na lista de articulistas, está confirmado o deputado Antonio Palocci (PT-SP). Apoiado por Marta para o governo paulista, ele estará no conselho editorial ao lado do escritor Marcelo Carneiro da Cunha.