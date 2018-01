MPF se manifesta contra recurso de doleiros da Lava Jato

Brasília - O Ministério Público Federal do Paraná considerou improcedente recurso apresentado pela defesa do grupo de doleiros denunciado na Operação Lava Jato. O posicionamento foi encaminhado à Justiça Federal do Paraná, responsável pelos processos, após os advogados de defesa pedirem a suspensão da ação.

O grupo era comandado por Alberto Youssef, preso desde o início do ano passado, e formado por Raul Henrique Srour; Rodrigo Henrique Gomes de Oliveria Srour; Rafael Henrique Srour; Valmir José de França e Maria Lucia Ramires Cardena. Todos foram denunciados por prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

