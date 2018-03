MPF reitera acusação contra réus da Operação Rodin O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul entregou à Justiça Federal de Santa Maria as alegações finais da denúncia criminal contra 32 acusados de participação na fraude do Detran nesta quinta-feira, mantendo o pedido de condenação por formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica, indevida dispensa de licitação e locupletamento em dispensa de licitação.