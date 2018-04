MPF quer condenar grupo por coagir testemunhas no AM O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas solicitou hoje à Justiça Federal as condenações do filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, Raphael Wallace Saraiva de Souza, do tenente-coronel Felipe Arce Rio Branco e do policial civil João Bosco Sarraf de Resende com penas máximas pelo crime de coação no curso do processo. Raphael também foi denunciado por corrupção de testemunha.