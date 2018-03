MPF pede que Sarney devolva salários acima do teto O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação na Justiça em que cobra do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), a devolução dos recursos salariais que recebeu acima do teto constitucional nos últimos cinco anos. Além da remuneração como senador, Sarney recebe duas aposentadorias: como ex-governador do Maranhão e ex-servidor do Tribunal de Justiça do Estado.