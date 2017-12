MPF pede investigação nas doações à campanha de Garotinho O Ministério Público Federal (MPF) requisitou nesta terça-feira à Polícia Federal a abertura de inquérito policial para investigar a suspeita de que doações recebidas pela campanha do pré-candidato à Presidência pelo PMDB Anthony Garotinho, nas prévias do partido, foram feitas por empresas de fachada. A Procuradoria da República no Rio de Janeiro enviou ofício à PF requerendo a investigação dos doadores, que será inicialmente focada nas empresas. Notícias divulgadas desde o fim de semana revelam que a campanha de Garotinho recebeu dinheiro de empresas cujas sedes não foram localizadas. Um procurador da República ouvido pela Agência Estado, sob condição de anonimato, informou que há indícios dos crimes de lavagem de dinheiro; de sonegação fiscal e de falsidade ideológica. Um grupo de quatro procuradores foi designados pelo MPF para acompanhar as investigações.