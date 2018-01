MPF pede demissão do ex-procurador-geral do DF O Ministério Público Federal em Brasília entrou com ação civil pública para pedir a demissão do ex-procurador-geral de Justiça do Distrito Federal Leonardo Bandarra e da promotora de Justiça Deborah Guerner. Os dois são acusados de envolvimento no esquema de corrupção que abateu a capital em 2009, após a deflagração da Operação Caixa de Pandora.