MPF investiga obras do Rodoanel e linha 4 do Metrô O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) pediu a diferentes autoridades a investigação em 14 obras da Camargo Corrêa que teriam relação com pagamento de propina. Entre as obras estão a Linha 4- Amarela do Metrô de São Paulo e o Rodoanel. O MPF informou que as obras sob suspeita são mencionadas em planilhas e outros documentos apreendidos pela Polícia Federal, em maio deste ano, na construtora e com os diretores da empresa.