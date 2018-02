MPF encerra etapa de busca por desaparecidos políticos Termina hoje um levantamento do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo feito no cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, para localizar os restos mortais de aproximadamente dez desaparecidos políticos. Entre os corpos procurados está o de Virgílio Gomes da Silva, o Jonas. A família dele obteve documentos que apontam o número do terreno em que ele teria sido enterrado no cemitério, em 1969.