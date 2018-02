MPF em SP aponta prejuízo à União em compra de terra

A compra foi feita através do extinto Banco da Terra, em 2002, mas as famílias só foram assentadas em 2009 porque as terras eram ocupadas por um arrendatário. O fato foi ocultado durante todo o processo de compra, que acabou custando R$ 1,2 milhão. O MPF quer que os responsáveis pelo prejuízo indenizem o erário.

O então prefeito de Ubirajara, Wilson Gatti, teria sido responsável pela escolha e negociação da fazenda. Ele e assessores também selecionaram as famílias conforme critérios próprios. Famílias de baixa renda e analfabetos foram levados a assinar a documentação de criação de associações usadas para receber financiamentos do governo.

Além de estarem ocupadas por um locatário, as terras eram impróprias para assentamento agrícola, conforme laudo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp). Paulinho era responsável pela Força Sindical, que assinou termo de cooperação para instalar e assistir as famílias assentadas. Gatti informou já ter se defendido das acusações. A assessoria do deputado informou não ter conhecimento da denúncia.