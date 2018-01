MPF em Lages-SC pede prisão preventiva de Pizzolato A fuga do ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato continua rendendo denúncias na Justiça brasileira. O Ministério Público Federal em Lages (SC) denunciou o ex-diretor à Justiça Federal na semana passada por falsidade ideológica ao ter fraudado o documento de seu irmão, falecido em 1978. No documento, encaminhado à Justiça Federal na última quinta-feira (6), o MPF pede ainda a prisão preventiva de Pizzolato por meio do tratado de cooperação judiciária que o Brasil mantém com a Itália.