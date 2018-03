MPF divulga desmentido sobre investigação de Lula Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira, o Ministério Público Federal (MPF) afirma que o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ainda analisará o depoimento do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza para, então, decidir se vai encaminhar para a primeira instância um pedido de investigação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Somente após a análise poderá informar o que será feito com o material. Portanto, não há qualquer decisão em relação a uma possível investigação do caso", diz a nota.