MPF denuncia prefeito em SP por uso irregular de verba O prefeito de Monte Castelo, Odair Silis, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por uso indevido de verba do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O secretário de Obras da cidade do interior paulista, Thiago Gonzalez Rossi, e o empresário Edmar Gomes Ribeiro também são acusados. MPF pediu afastamento do prefeito do cargo e prosseguimento das investigações para apurar outros crimes e envolvidos