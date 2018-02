MPF denuncia ex-prefeita por desvio de verba em AL

Um procedimento administrativo instaurado na Procuradoria da República em Alagoas, para apurar denúncias de irregularidades na aquisição da merenda escolar em Rio Largo, reuniu provas e evidências de irregularidades em licitações para compra de itens da merenda escolar, entre elas utilização de empresas de fachada, processos de licitação montados com empresas associadas, além de contratos com empresas com irregularidades fiscais e adulteração de notas fiscais com mudança do valor, data, nome dos destinatários e da mercadoria.