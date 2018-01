MPF denuncia 81 suspeitos no caso dos sanguessugas O procurador da República em Mato Grosso, Mário Lúcio Avelar, denunciou nesta quinta-feira 81 acusados de pertencer à máfia que fraudava licitações de ambulâncias superfaturadas a prefeituras de oito Estados com recursos do Orçamento da União. Eles são acusados por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A lista de denunciados tem 27 nomes a mais que os 54 investigados pela PF. "Há assessores parlamentares que não estavam na lista de investigados", disse procurador, sem citar nome. O procurador disse que tem provas contra os ex-deputados Ronivon Santiago e Carlos Rodrigues de quanto eles teriam recebido dos donos da Planam, eles entre Darci Vedoim, para apresentar emendas ao orçamento para a compra fraudulenta de ambulâncias. "Eles direcionavam as emendas para a base empresarial e recebiam a liberação de recursos pelos serviços prestados à organização criminosa", disse o procurador. Ao todo, os acusados vão a responder a 75 inquéritos instaurados só para apurar as fraudes em licitação. "A pena máxima é de 30 anos, que é a pena máxima no Brasil", informou Avelar. Em nota, o Ministério Público esclareceu que "o núcleo empresarial da quadrilha era composto por empresários estabelecidos em Cuiabá. A partir da sua base na Capital do Estado de Mato Grosso, o bando manejava numerosas empresas de fachada. E com elas participava de licitações simuladas em todo o Brasil. Inquéritos Ontem, o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que instaure 15 inquéritos para apurar suspeitas de envolvimento de 15 congressistas com compras fraudulentas de ambulâncias, com recursos da União. Souza disse que as investigações deverão tramitar em segredo de Justiça. Segundo assessores do MPF, o procurador identificou a existência de indícios de participação desses parlamentares no esquema suspeito de cometer crimes como corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A operação A Polícia Federal efetuou uma série de prisões, no dia 4 de maio, na chamada Operação Sanguessuga, de pessoas suspeitas de envolvimento na fraude, que já teria movimentado R$ 110 milhões. Entre os presos estavam dois deputados, assessores de parlamentares, empresários e uma funcionária do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, o esquema funcionava desde 2001 e consistia na oferta, por parte da empresa Planam, do Mato Grosso do Sul, de ambulâncias para as prefeituras de todo o País e empresas não-governamentais que recebem ajuda do governo. As compras eram feitas por meio de licitações irregulares, a valores superfaturados. Grampos telefônicos realizados pela PF e pelo Ministério Público Federal em Cuiabá revelaram a ligação entre parlamentares e integrantes da quadrilha. A PF apreendeu documentos e os arquivos com todos os controles de pagamentos, entre eles o livro caixa da organização, nos comutadores da Planam, a principal fornecedora de ambulâncias. No livro-caixa eletrônico da empresa constam repasses aos seguintes deputados: Lino Rossi (PP-MT), Pedro Henry (PP-MT), Benedito Dias (PP-AP), Iris Simões (PTB-PR), Nilton Capixaba (PTB-RO), Paulo Baltazar (PSB-RJ), Teté Bezerra (PMDB-MT), Paulo Feijó (PSDB-RJ), Cabo Júlio (PMDB-MG), e o terceiro secretário da mesa da Câmara, João Caldas (PL-AL), entre outros. No caso do deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), há mais de vinte repasses registrados que somam cerca de R$ 440 mil. Veja a lista dos denunciados pelo Ministério Público 1. Darci José Vedoin, 2. Cléia Maria Trevisan Vedoin, 3. Luiz Antônio Trevisan Vedoin, 4. Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin, 5. Alessandra Trevisan Vedoin, 6. Ivo Marcelo Spínola da Rosa, 7. Gustavo Trevisan Gomes, 8. Ronildo Pereira Medeiros, 9. Cíntia Cristina Medeiros, 10. José Wagner dos Santos, 11. Bento José de Alencar, 12. Enier Martins, 13. Oriaque José de Magalhães, 14. Maria Estela da Silva, 15. Alessandro Silva DE Assis, 16. Angelita Felipe Nunes, 17. Neureny Aparecida Medeiros da Silva Miranda, 18. Enir Rodrigues de Jesus, 19. Maria Loedir de Jesus Lara, 20. Manoel Vilela de Medeiros, 21. Adílson da Silva Guimarães, 22. Tabajara Montezuma Carvalho, 23. Francisco Rodrigues Pereira, 24. José Thomaz de Oliveira Neto, 25. Aristóteles Gomes Leal Neto, 26. Sinomar Martins Camargo, 27. Adalberto Testa Netto, 28. Maria da Penha Lino, 29. Cacilene Ferreira dos Santos, 30. Jairo Langoni Carvalho, 31. Alana Eneida Araujo Sarinho, 32. Ricardo Waldmann Brasil, 33. Rogério Henrique Medeiros de Freitas, 34. Rodrigo Medeiros de Freitas, 35. Carlos José Miranda, 36. Carlos Trevisan, 37. Diego de Oliveira Trevisan, 38. Gerson Pereira da Silva, 39. João Augusto Baltazar Viana da Silva, 40. Nylton José Simões Filho, 41. Thizuko Yoshizaki Marban, 42. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, 43. José Edmar Ronivon Santiago de Melo, 44. Ricardo Augusto F. Da Silva, 45. Marcelo Cardoso de Carvalho, 46. Roberto Arruda de Miranda, 47. Carlos Augusto Haasi Neto, 48. Cristiano de Souza Bernardo, 49. Erik Janson Sobrinho de Lucena, 50. Francisco Machado Filho, 51. Luiz Carlos Moreira Martins, 52. Régis Moraes Galheno, 53. Marco Antônio Lopes, 54. Nívea Martins de Oliveira Ribeiro, 55. Octávio José Bezerra Sampaio Fernandes, 56. Pedro Braga de Souza Júnior, 57. Suelene Almeida Bezerra, 58. Wilber Corrêa da Silva, 59. Adarildes Maria de Moraes Costa, 60. Laire Rosado Filho, 61. Renildo Leal Santos, 62. Candido Pereira Mattos, 63. José Carlos da Fonseca Júnior, 64. Múcio Gurgel de Sá, 65. Itanildes Orlando Fernandes, 66. Joaquim dos Santos Filho, 67. Carlos Gomes Bezerra, 68. Wagner Sérgio Silva, 69. Izabel Carneio Silva, 70. Newton Augusto Sabaraense, 71. Washington da Costa e Silva, 72. Elias Moisés Silva, 73. André Luis Brusamarelo, 74. Celso Augusto Mariano, 75. Marcelo Antonio de Andrade, 76. Jose Augusto Feitosa Magalhaes Carneiro, 77. Ana Alberga Christiane Almeida Piraja Dias, 78. Evandro Viana Gomes, 79. James Sampaio Calado Monteiro, 80. Otacilio Dutra Maia, 81. Zenon de Oliveira Moura.