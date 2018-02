MPF contesta decisão sobre ação contra militares O Ministério Público Federal vai entrar com apelação contra decisão do juiz Clécio Braschi, da 8ª Vara Cível Federal de São Paulo, que decretou a extinção de processo contra dois ex-comandantes do DOI-Codi, coronéis reformados do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir Santos Maciel - apontados como responsáveis por torturas e mortes naquela unidade militar nos anos 70.