MPF cobra rigor na apuração de desvio de verba em AL

Segundo o procurador da República José Godoy, a chamada operação é um desdobramento da "Operação Caeté", desencadeada no ano passado, após o MPF requisitar abertura de inquérito policial para apuração de suspeitas de fraudes em licitações para fornecimento de merenda escolar. "A atuação firme da PF e o apoio técnico indispensável da Controladoria Geral da União (CGU) e do Fisco estadual foram essenciais nessa fase inicial das investigações", afirmou Godoy.

Para o procurador da República, a apuração rigorosa é essencial para evitar que maus gestores escapem da responsabilização, sobretudo quando se trata de verba destinada à merenda escolar. "É inadmissível que as crianças, adolescentes e jovens, em inúmeros casos dependentes da merenda como única alimentação, tenham sua nutrição prejudicada por aqueles que tratam a coisa pública como sua propriedade", disse o integrante do MPF, que deve receber, nos próximos dias, o relatório do inquérito da PF.