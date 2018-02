MPF cobra Eurico Miranda por funcionário fantasma O Ministério Público Federal em Brasília entrou com uma ação na Justiça na qual cobra do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda a devolução de R$ 338 mil aos cofres públicos por ter empregado um funcionário fantasma quando era deputado federal. O MP argumenta que Miranda empregou o motorista particular dele no Rio de Janeiro em um cargo de confiança na Câmara dos Deputados durante dois mandatos parlamentares sem que ele jamais tenha trabalhado na função.