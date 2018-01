MPF ajuizou 354 ações contra corrupção no PI no ano

O Ministério Público Federal requisitou a abertura de 331 inquéritos à Polícia Federal com o objetivo de apurar denúncias que chegaram à Procuradoria da República no Piauí. Nesse mesmo período, de janeiro a novembro, os procuradores da República fizeram nove pedidos de busca e apreensão à Justiça Federal. Como resultado de ações ajuizadas pelo MPF em anos anteriores, em 2009, a Justiça Federal proferiu 28 condenações contra ex-gestores públicos municipais por improbidade administrativa e crimes de responsabilidade, em 21 municípios do Piauí.

As principais causas de ajuizamento de ações pelo MPF são: irregularidades na prestação de contas dos recursos originados de convênios firmados com o Governo Federal e desvios e ou apropriação de recursos públicos federais e violações aos princípios constitucionais da moralidade e legalidade. O MPF no Piauí expediu 61 recomendações com o objetivo de sanar irregularidades pela via extrajudicial.

Como forma de dar maior transparência e visibilidade a suas ações, a Procuradoria da República no Estado do Piauí disponibilizou em sua página na internet, endereço: www.prpi.mpf.gov.br , uma ferramenta de busca de todas as ações civis públicas, improbidade e criminais ajuizadas pelo MPF no Piauí. Por meio dela, o cidadão poderá acompanhar o andamento dos processos na Justiça Federal.