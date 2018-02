MPF acusa deputado federal do PTB-RO de improbidade

A denúncia é resultado de investigações feitas pela procuradoria em conjunto com a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), durante a Operação Rondônia/Mamoré, deflagrada em 2004. Elas apontam que o deputado tentou encobrir um débito de R$ 43 mil reais da construtora com a Previdência para participar do recapeamento da rodovia estadual RO-387, financiada com recursos federais do então Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), atual Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

De acordo com a procuradoria, interceptações telefônicas incluídas no inquérito da PF apontam que Amorim beneficiava sempre empresas de seu grupo empresarial. Neste caso, funcionários da construtora teriam pagado propina de R$ 4,5 mil a um servidor para obter as certidões negativas. Como resultado a Operação Rondônia/Mamoré, o deputado passou 83 dias preso em 2004. Ele foi acusado de comandar um esquema de corrupção que desviou R$ 18 milhões da prefeitura de Ariquemes. Foi solto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em seguida, foi eleito deputado federal, cargo que ocupa hoje.

Amorim diz querer que o Ministério Público abra a ação, porque "o MP está deitando e rolando". "Não se pode prender um cidadão como eu. Quero que a Justiça me convide a para esclarecer tudo isso e vou pedir para a União me ressarcir dessa coisa que armaram", afirmou o deputado. De acordo com ele, as denúncias são todas de cunho político. "Respondo a vários inquéritos porque sou homem público e, politicamente, contra a questão ambiental exacerbada", disse Amorim, crítico veemente da atuação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. "Quero que apurem isso."