MPF abre inquérito para apurar atos secretos no Senado O Ministério Público Federal (MPF) decidiu acelerar a investigação sobre o uso de atos secretos no Senado e já abriu um inquérito sobre o caso. A decisão foi tomada pela procuradora Anna Carolina Resende. Pela manhã, ela havia anunciado, por meio da assessoria de imprensa, que faria uma investigação preliminar para, depois, decidir pelo inquérito. Porém, optou por antecipar a instauração do procedimento.