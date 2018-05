MPE tem novo prazo para se manifestar sobre PSD

A ministra Nancy Andrighi, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu na noite de ontem dar mais dez dias para o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestar sobre a criação do PSD.

Ela tomou a decisão horas depois de receber o parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), que pediu prazo extra para apurar possíveis irregularidades na coleta de assinaturas para criação do partido.

Inicialmente, a ministra negou pedido para realização de novas diligências, apresentado pela vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau. De acordo com a ministra Andrighi, "o Ministério Público Eleitoral não explicitou de maneira específica e fundamentada qual a diligência pretendida".

No entanto, a ministra aceitou pedido para aumentar em dez dias o prazo para manifestação do órgão, contados a partir de ontem. Ela concordou com o argumento do MPE de que houve prejuízo no período estabelecido para análise dos fatos, porque o PSD anexou documentos ao processo enquanto os autos estavam sendo analisados na PGE. As informações são da Agência Brasil.