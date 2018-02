MPE recomenda cassação do governador de Roraima O Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou hoje que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) casse o mandato do governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), acusado de irregularidades na eleição de 2006. De acordo com o vice-procurador-geral eleitoral Francisco Xavier, no processo há indícios de uso da máquina pública em benefício da reeleição do então governador de Roraima, Ottomar Pinto, que morreu em 2007. Ele foi sucedido pelo então vice, Anchieta Júnior.