MPE pede suspensão de reembolso para vereador de BH O Ministério Público Estadual (MPE) em Minas Gerais ajuizou ontem ação civil pública, com pedido de liminar, solicitando a suspensão imediata do pagamento da verba indenizatória na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os 41 vereadores da capital mineira recebem reembolso mensal de até R$ 15 mil mediante a apresentação de cupom fiscal que demonstre despesas com o mandato.