MPE pede nova multa a Serra e veto a propagandas Em representação encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última semana, o Ministério Público Eleitoral (MPE) questiona a publicidade partidária gratuita do PSDB exibida no dia 17 de junho e pede multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil ao candidato tucano à Presidência, José Serra. Além da multa por promoção antecipada da imagem do então pré-candidato, o MPE pede a cassação do direito de transmissão da propaganda partidária no primeiro semestre do próximo ano.