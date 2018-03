MPE pede multa a jornal por propaganda antecipada em favor de Serra

SÃO PAULO- O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo multa de R$ 25 mil ao jornal Estado de Minas por ter publicado, no dia 10 de abril, propaganda antecipada em favor do candidato à presidência José Serra.

De acordo com a representação, o jornal, além de fazer referência ao conteúdo do material publicitário confeccionado para o lançamento da pré-candidatura de Serra, publicou no centro da página fotografias dos banners, em cores e formato próprios de propaganda paga, caracterizando "verdadeiros anúncios de propaganda eleitoral".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o TSE, na página também foram publicadas frases de apoio à candidatura de José Serra e sua imagem ao lado do ex-governador mineiro Aécio Neves, "figura influente no cenário político mineiro", além de banners com a sigla do PSDB.

De acordo com o MPE, a publicação se distanciou da finalidade informativa, assumindo nítida conotação eleitoral. "O jornal Estado de Minas, ao invés de informar, passou a divulgar a pré-candidatura em questão, em espaço privilegiado de largo alcance, excedendo, assim, os limites da liberdade de expressão."