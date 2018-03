MPE pede multa a Dilma por outdoor em Brasília

Na representação, o MPE destaca que o outdoor alvo do pedido de multa mostrava as imagens de Dilma e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na parte inferior do anúncio, constava o nome da chapa ("Para o Brasil Seguir Mudando") e os nomes de Dilma e Temer. A Procuradoria Eleitoral apontou que o outdoor foi fixado em um local "de intenso fluxo", o que justifica a multa. O MPE requer ainda no documento a imediata retirada do outdoor.

Até hoje, a candidata do PT já foi punida pelo TSE quatro vezes, em multas que totalizam R$ 21 mil. O relator da representação é o ministro do TSE Joelson Dias.

Mais outdoors

Na semana passada, o juiz Luís Francisco Cortez, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), multou em R$ 25 mil o deputado estadual Orlando Morando (PSDB) por ter fixado no período pré-eleitoral outdoors em seu reduto eleitoral, o município de São Bernardo do Campo (SP). No despacho, o magistrado salientou que o material enaltecia as qualidades de Morando, mostrando-o como um político apto para a função pública. Cabe recurso ao TSE.