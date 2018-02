MPE move ação para vetar cartão corporativo em Manaus O Ministério Público Estadual apresentou hoje uma ação civil pública para acabar com o cartão corporativo da Câmara Municipal de Manaus. Segundo o texto do promotor da Vara do Consumidor, Valber Luiz, o cartão corporativo, no valor de R$ 8 mil mensais aos vereadores, fere os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e irrazoabilidade.