MPE entra com pedido de impugnação de registros No Amapá, o Ministério Público Eleitoral entrou com pedido de impugnação de onze registros de candidaturas, com base na Lei Ficha Limpa. São candidatos condenados em eleições anteriores por compra de votos, ex-gestores que tiveram suas contas julgadas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado e candidatos com condenação criminal.