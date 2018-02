MPE denuncia vereadora de Maceió por crime eleitoral A vereadora por Maceió Fátima Santiago (PP) foi denunciada hoje pelo Ministério Público Estadual, acusada de crime eleitoral e formação de quadrilha. Ela e mais 13 pessoas foram alvo da ação da Promotoria Eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Maceió, com base em um inquérito policial aberto pela Polícia Federal. Durante as investigações, foram feitas gravações e a apreensão de um cadastro de eleitores. A vereadora teria se beneficiado de um esquema de compra de votos na região do Tabuleiro do Martins, nas eleições de 2008. Segundo a denúncia, por cada voto era paga a quantia de R$ 30.