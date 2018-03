MPE denuncia ex-deputado por duplo homicídio em AL O Ministério Público Estadual, através do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc) e da 1ª Promotoria do Tribunal do Júri, denunciou hoje o ex-deputado federal Francisco Tenório pelos assassinatos de Cícero Sales Belém e José Alfredo Raposo Tenório Filho, crimes ocorridos em novembro de 2005, na Avenida Durval de Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. Tenório foi denunciado por duplo homicídio qualificado e formação de quadrilha armada.