MPE denuncia 21 por propaganda eleitoral antecipada O Ministério Público Eleitoral (MPE) anunciou hoje que entrou com representações, com pedido de liminar, contra 21 pré-candidatos de diferentes partidos, pela prática ilegal de propaganda antecipada. De acordo com a assessoria do MPE, todas as representações eleitorais são resultados de procedimentos administrativos, que constataram o desrespeito ao artigo 36 da lei número 9.504, de 1997, que permite a propaganda somente após o dia 5 de julho do ano da eleição. As ações têm como alvo pelo menos três pré-candidatos ao Senado - o senador Renan Calheiros (PMDB), o deputado federal Benedito de Lira (PP) e o ex-delegado da Polícia Federal José Pinto de Luna (PT).