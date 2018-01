MPE contesta decisão do TRE-CE favorável a Jereissati O Ministério Público Eleitoral (MPE) contesta, perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decisão que não considerou irregular propaganda eleitoral em favor dos então candidatos a senador e a governador, Tasso Ribeiro Jereissati e Marcos Cesar Cals de Oliveira. Conforme a ação, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará (TRE-CE) não observou a regra prevista no artigo 37, da Lei das Eleições, que cuida da proibição de publicidade eleitoral em bens públicos.